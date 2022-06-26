الناجون من زلزال أفغانستان.. لا ماء ولا طعام

المصدر: كابول - د.ب.أ

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بعد تحذير إحدى وكالات الأمم المتحدة من تفشي الكوليرا، في المنطقة التي ضربها الزلزال في أفغانستان، ذكر الناطق باسم وزارة الصحة العامة لدى حركة طالبان اليوم الأحد أن آلاف الأشخاص المتضررين من الزلزال المميت في جنوب شرق البلاد، يحتاجون إلى الحصول على مياه نظيفة وطعام وهم عرضة للأمراض بشكل كبير. وبعد زلزال الأربعاء الماضي، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الكوليرا في أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وفي بيان صدر يوم الخميس الماضي، ذكر المكتب أن تفشي الكوليرا في أعقاب حدوث زلازل «مصدر قلق بشكل خاص وخطير. يتم اتخاذ استعدادات لمنع التفشي». ولا يزال معظم المواطنين الأفغان يعيشون في الأحياء التي دمرها الزلزال، على الرغم من حقيقة أن المستشفيات في كابول فتحت منشآتها للأشخاص المتضررين من الزلزال. وقال الناطق باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، شرفات زمان «يحتاج المواطنون الأفغان بشدة إلى طعام ومياه نظيفة».

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