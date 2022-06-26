وزير خارجية أوكرانيا لمجموعة السبع: نريد عقوبات أكثر صرامة على روسيا

المصدر: د ب ا

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طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قادة مجموعة السبع" جي 7" المجتمعين في ألمانيا بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بعد تجدد الهجمات الصاروخية على كييف.

وكتب كوليبا تغريدة أسفل صورة لفتاة محمولة على نقالة " هذه الفتاة التي تبلغ من العمر سبعة أعوام كانت تنام بسلام في كييف حتى ضرب صاروخ كروز روسي منزلها".

وأظهرت الصورة عاملة إنقاذ ترتدي خوذة تمسك بيد الطفلة، وهى ممدة على النقالة فاقدة الوعي، يحملها رجال الانقاذ.

وبعد هجوم صاورخي استهدف مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق في كييف صباح اليوم الأحد، قال كوليبا" يتعين على مجموعة جي 7 الرد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ونقل مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا. يجب هزيمة الإمبرالية الروسية المريضة".



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