دوي أربعة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سمع دوي اربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

ووقعت الانفجارات حوالى الساعة 06,30 (03,30 ت غ)، بعد نصف ساعة من إطلاق صفارات الإنذار المضادة للطائرات في العاصمة التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين.

وسمعت مراسلة لوكالة فرانس برس تقيم في نفس المجمع السكني صفيرا قبل وقوع الانفجارات.

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكوعلى تلغرام "انفجارات عدة في حيّ شيفتشينكيفسكي" الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة.

واضاف أن "سيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ في الموقع وتجري عمليات لإنقاذ وإجلاء السكان في مبنيين".

وفور وصوله، شاهد فريق وكالة فرانس برس دخاناً كثيفاً يتصاعد في المنطقة السكنية المتضررة التي طوقتها الشرطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز