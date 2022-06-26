ماكرون يطلب من رئيسة الوزراء تشكيل حكومة جديدة تبدأ العمل بداية يوليو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إنه طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو.

وقال التقرير إن ماكرون أكد ثقته في بورن على المدى الطويل.

ورفض ماكرون يوم الثلاثاء عرض بورن الاستقالة في أعقاب هزيمة انتخابية صادمة الأسبوع الماضي، والتي خسر فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان.

وسعى ماكرون، تحت ضغط التوصل إلى حلول وسط، للتواصل مع المعارضين السياسيين وطالبهم بطرح أفكار في البرلمان المنقسم للمساعدة في سن التشريعات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز