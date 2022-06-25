النرويج ترفع مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد حوادث إطلاق النار الدامية في أوسلو، رفعت المخابرات النرويجية مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى.

وأعلن جهاز المخابرات النرويجي (بي.إس.تي) في مؤتمر صحفي اليوم السبت أنه تم رفع تقييم خطر التهديد الإرهابي يتم تقييمه، من المستوى الثالث إلى الخامس، "بشكل استثنائي"، حسب هيئة الإذاعة النرويجية "إن.آر.كيه".

وكان شخص يشتبه أنه مسلح قد قتل شخصين وسط العاصمة النرويجية، الليلة الماضية.

وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين، 10 منهم إصاباتهم خطيرة، بطلقات نارية في حانة معروفة. وتجرى تحقيقات فيما يشتبه أنه حادث إرهابي.

وذكرت الشرطة صباح اليوم أن هناك اشتباها قويا في وقوع الهجوم بدافع الكراهية وتم تحديد المشتبه وتم اعتقاله بالفعل خلال الليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز