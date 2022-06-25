الجيش المالي يعلن "تحييد" أكثر من 60 إرهابياً

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش المالي في بيان مساء أمس الجمعة "تحييد" أكثر من 60 "إرهابياً" في منطقة بوسط البلاد، حيث كان أكثر من 130 مدنيًا قد قُتلوا في الآونة الأخيرة.

وأوضح الجيش أنه "تم تحييد 50 إرهابياً" في منطقة ديالاسوغو "في أعقاب الهجوم الإرهابي على السكان ليل 18 إلى 19 يونيو".

كما أشار إلى "تحييد إرهابيَين اثنين" في منطقة موندورو (وسط)، إضافة إلى "اعتقال 8 يُشتبه في أنهم إرهابيون" في جنوب البلاد خلال عملية منفصلة.

وحمّلت الحكومة المالية إرهابيي جماعة "ماسينا كاتيبا" مسؤولية القتل الجماعي لـ 132 مدنيا في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين، وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.

غير إن هذه الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة نفت قتل 132 مدنيا في ثلاث قرى في مالي نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصص بالإرهابيين.

والمجزرة التي وقعت في ديالاسوغو ومحيطها من أسوأ عمليات قتل المدنيين التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.

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