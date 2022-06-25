القوى النووية تتأهب

المصدر: إعداد - محمد خالد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تكشف بيانات نفقات القوى النووية على تطوير ترساناتها إلى معدلات متصاعدة، في خطٍ متوازٍ مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية، ومن بينها حالياً الحرب الروسية - الأوكرانية، وسط مؤشرات على ارتفاع عدد الرؤوس النووية بالعالم خلال العقد المقبل.







عدد الأسلحة النووية بالعالم مرشح للارتفاع خلال 10 سنوات بعد 35 عاماً من التراجع!







12705 رؤوس حربية نووية لدى القوى النووية التسع في بدايات 2022







%9 الزيادة بنفقات القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021







82.4 مليار دولار إجمالي نفقات القوى النووية على التطوير







44.2 مليار دولار نفقات أمريكا على تطوير ترسانتها النووية







11.7 مليار دولار نفقات الصين على تطوير ترسانتها







8.6 مليارات دولار نفقات روسيا على تطوير ترسانتها







642 مليون دولار إجمالي نفقات كوريا الشمالية المقدرة على البرنامج النووي







المصادر: معهد ستوكهولم لبحوث السلام ومعهد سيبري و«آيكان»





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