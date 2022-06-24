باريس على خط تشكيل الحكومة في لبنان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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دعت فرنسا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة «بدون تأخير» للعمل على إنقاذ البلاد الغارقة في أزمة غير مسبوقة.



وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (66 عاماً) تشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة بدون تأخير تكون قادرة على تنفيذ الإجراءات الملحة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تم التفاوض عليه في أبريل الماضي مع صندوق النقد الدولي».



وأضافت «إنها مسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في مجلس النواب. ونظراً لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين، يعود لممثليهم العمل أخيراً وبدون مزيد من التأخير لخدمة المصلحة العامة للبلاد».



وقد يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع أو حتى أشهراً جراء الانقسامات بين القوى السياسية المختلفة، بحسب الخبراء، على الرغم من حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في بلد يغرق في أزمة عميقة.

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