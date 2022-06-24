إيطاليا: تجاوزنا خطر نقص الغاز

المصدر: روما - د.ب.أ

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عبرت إيطاليا عن قناعتها بأنها تستطيع تفادي أزمة طاقة الشتاء المقبل بفضل إجراءات اتخذتها أخيراً تهدف إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي.



وقال وزير التحول البيئي روبرتو سينجولاني لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليوم الجمعة إن «الخطر قد ولى تقريباً».



وأشار، وفقاً لحساباته وتقديراته، إلى أن منشآت تخزين الغاز بالبلاد مكتملة بـ55 في المئة وتوقع أن ترتفع النسبة إلى 90 في المئة بحلول نهاية العام، وأن ترتيبات توصيل الغاز مع موردين جدد، ستساعد إيطاليا على تجاوز فصل الشتاء بأمان.



وأضاف سينجولاني: «اعتباراً من العام المقبل، يمكن أن نأخذ نفساً عميقاً، لأننا سنحصل حينئذ على 18 مليار متر مكعب من الغاز من موردين جدد، هذا العام سنصل بالفعل إلى خمسة إلى ستة (مليارات متر مكعب)».



وقبل اندلاع الحرب الأوكرانية، حصلت إيطاليا على 38 في المئة من غازها وهي نسبة جيدة، أو حوالي 29 مليار متر مكعب من روسيا كل عام.



وتوصلت روما أخيراً لاتفاقيات جديدة مع منتجين للغاز. واعترف الوزير بأن روسيا «لا يزال بإمكانها الإضرار بنا إذا ما توقف ضخ الغاز فوراً».

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