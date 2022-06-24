قتلى وجرحى إثر هبوط اضطراري لطائرة نقل عسكرية روسية

المصدر: أ ف ب

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قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الروسية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو على ما ذكرت السلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع ونقلته وكالات الأنباء الروسية "خلال رحلة تدريب في طائرة من دون حمولة، قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تمّ تحديده في المحرّك. دُمّرت الطائرة بشكل جزئي عندما لامست الأرض". وأشار البيان إلى أن أفراد الطاقم الذين جُرحوا نُقلوا إلى المستشفى.

والطائرة التي تحطمّت هي طائرة شحن عسكرية من طراز "ايليوشين اي ال-96" والتي بدأ تصنيعها في الاتحاد السوفييتي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة "ايتار تاس"، أن الطائرة تحطمت في حقل قريب جدًا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد في ما بعد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينتش).



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