صواريخ «هيمارس» الأمريكية تسخّن جبهة أوكرانيا

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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بعد إعلانه وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز «هيمارس» إلى بلاده لتعزيز ترسانتها العسكرية في مواجهة القوات الروسية، ألمح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى صيف ساخن جداً. وكتب ريزنيكوف في تغريدة على حسابه على تويتر، أمس، «وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا». وأرفق رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة. وأضاف: «شكراً لزميلي وصديقي لويد أوستن (نظيره الأمريكي) لهذه الأدوات القوية».

دبلوماسياً، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعم منح وضعية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا. وعقب انتهاء التصويت في البرلمان الأوروبي، صرحت رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، بأن القرار تم اعتماده «بأغلبية ساحقة».

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن أوكرانيا ومولدوفا ستحصلان على وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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