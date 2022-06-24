أزمة الغذاء العالمية تهدد حياة ملايين البشر

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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حذر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بيتر ساندز، من أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، ستؤدي إلى وفاة الملايين، من خلال ترك الأكثر ضعفاً عرضة لأمراض معدية، متسببة بالكارثة الصحية المقبلة في العالم. وقال في مقابلة على هامش اجتماع وزراء الصحة في مجموعة العشرين في يوجياكارتا الإندونيسية: «أعتقد أن التأثير المشترك للأمراض المعدية ونقص الغذاء وأزمة الطاقة قد يسبب ملايين الوفيات الإضافية». من جهتهما، حذرت بريطانيا وتركيا من «تداعيات مدمرة» إذا لم يتم التوصل لحل سريع لأزمة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. واتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، موسكو بـ«تسليح الجوع واستخدام الأمن الغذائي كأداة حرب قاسية من خلال منع ملايين الأطنان من الحبوب من مغادرة الموانئ الأوكرانية». من جهته، قال جاويش أوغلو: إن «بلاده تتعامل بجدية مع الادعاءات بأن القوات الروسية سرقت حبوباً أوكرانية، وإنها تحقق في المزاعم».

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