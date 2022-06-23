«إتش إس بي سي» يعيّن رئيساً إقليمياً لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لأوروبا والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «إتش إس بي سي» تعيين دينيش شارما كرئيس إقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية.

وانضم دينيش آتياً من مجموعة سيتي بنك، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط. وسيبقى مقر عمله في الإمارات العربية المتحدة، وسيعمل خلال المرحلة القادمة على قيادة نمو بنك HSBC في مجال أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع التركيز بشكل واضح على زيادة قاعدة العملاء من ذوي الثروات العالية وقيادة التحول الرقمي.

قال نونو ماتوس، الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية: «المعرفة الواسعة والخبرة القيمة التي يتمتع بها دينيش في هذا القطاع من الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن قاد أعمال مجموعة سيتي في مجال إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة منذ عام 2014، ستكون هامة للغاية في تعزيز قدرتنا على النمو في هذا المجال من الأعمال في المنطقة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئه على تعيينه، بينما نتطلع قدماً إلى تعزيز مكانتنا كبنك دولي رائد في مجال إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى تايلان توران على قيادته المؤقتة لأعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، والتي قام بتولي مهامها إلى جانب دوره المستمر كرئيس المجموعة للخدمات المصرفية للأفراد والاستراتيجية لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية».

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط مهمة جداً بالنسبة لأعمالنا المصرفية الخاصة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. وتعتبر الإمارات، على وجه الخصوص، مركزاً عالمياً متزايد النمو في مجال إدارة الثروات الدولية، وموقعاً رئيسياً للعملاء الذين يطلبون الحصول على الحلول الرقمية المتطورة لإدارة الثروات، ومكاناً نخصص فيه المزيد من مواردنا لتعزيز إمكانات وقدرات فرقنا العاملة في أقسام خدمة العملاء. ونتطلع إلى قيادة دينيش للفريق في منطقة الشرق الأوسط لتوسيع أعمالنا».

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