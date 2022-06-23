بعد طلبية جديدة...إسبانيا ترفع أسطولها من طائرات يوروفايتر إلى 90 طائرة

المصدر: د ب ا

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تعتزم إسبانيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، زيادة أسطولها من المقاتلات يوروفايتر إلى 90 طائرة.

وخلال المعرض الدولي للطيران والفضاء "آي إل ايه" في مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر"، أعلنت مجموعة ايرباص الأوروبية للصناعات الفضائية والجوية اليوم الخميس أن وكالة "نيتما" (وكالة الناتو لإدارة يوروفايتر وتورنيدو) وقعت عقدا بهذا الخصوص لشراء 20 طائرة من هذا النوع.

وكان مجلس الوزراء الإسباني أقر الصفقة التي تزيد قيمتها عن 2 مليار يورو في ديسمبر الماضي.

وبحسب ما تم إعلانه، تتضمن الصفقة إلى جانب الطائرات والمحركات جهاز محاكاة وخدمات.

ومن المنتظر أن يتم تجميع الطائرات واختبارها في المقر الإسباني لايرباص في جيتافي، وستبدأ ايرباص في تسليم هذه الطائرات في 2026.

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