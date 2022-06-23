عمال السكك الحديد في بريطانيا يواصلون إضرابهم لليوم الثاني

المصدر: أ ف ب

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واصل عمال السكك الحديد البريطانيون إضرابهم لليوم الثاني الخميس بعد مفاوضات فاشلة بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية وأجّج استياء متزايدا.

والخميس هو ثاني يوم من الإضراب العام لعمال السكك الحديد بعد يوم أول الثلاثاء، على أن يكون اليوم الثالث هو السبت.

ويشارك نحو 40 ألف عضو في النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل RMT و13 شركة مشغّلة للقطارات، في الإضراب.

وكانت 20% من القطارات فقط تعمل، والخطوط ليست مفتوحة إلّا من الساعة 07,30 حتى 18,30. واقفرت عدة محطات وأرجأ المسافرون رحلاتهم.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، على هامش زيارة لرواندا حيث يشارك في قمة للكومنويلث "من المهم أن نتذكّر أن هذه الإضرابات لا فائدة منها. أعتقد أنه يجب أن يجلس الناس حول طاولة ويحلّوا المشكلة".

وشددّ على ضرورة إجراء "إصلاحات منطقية" لنظام السكك الحديد.

وأعلنت حكومته الخميس نيتها تعديل القانون للسماح باستخدام عمال موقتين يحلّون محل المضربين ولتقليل تأثير الإضرابات "غير المتناسب" بحسب قوله.

وإذا وافق البرلمان على التعديلات، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة وستُطبّق في انكلترا واسكتلندا وويلز.

واعتبر وزير النقل غرانت شابس أن هذا التعديل "أساسي" و"سيضمن أن يتسبب أي إضراب مقبل بعرقلات أقل وسيسمح لموظفين مؤهلين وقابلين للتكيف ومرنين بمواصلة العمل".

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