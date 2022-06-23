العثور على طالبتين من «فتيات شيبوك» بعد 8 سنوات

المصدر: (أبوجا - أ.ف.ب)

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أعلن الجيش النيجيري العثور على طالبتين سابقتين من «فتيات شيبوك» اختطفتهما جماعة بوكوحرام الإرهابية قبل ثماني سنوات، وهي قضية توبعت عبر حملة عالمية.

كانت الشابتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً اختُطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا. وقدّمهما الجيش للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما. وقال الجنرال كريستوفر موسى، القائد العسكري في المنطقة، للصحافيين إن الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 يونيو الجاري في موقعين مختلفين. وأضاف «نحن محظوظون للغاية لأننا تمكنا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك».

عثر على الأولى، وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 يونيو بالقرب من باما بعدما هاجمت قوات الجيش معسكراً لجماعة بوكوحرام.

أما الثانية، وهي ماري دودا، فقد عثر عليها بالقرب من قرية نغوش في مقاطعة جوزا، على الحدود مع الكاميرون.

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