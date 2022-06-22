ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 255 قتيلاً

المصدر: د ب ا

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ذكرت وكالة باختر الأفغانية للأنباء أن ما لا يقل عن 255 شخصا لقوا حتفهم عقب وقوع زلزال قوي في شمال أفغانستان .

وأفادت الوكالة أن نحو 155 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم باكتيكا بشرق البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة.

وحث المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي وكالات الاغاثة على إرسال فرق للمناطق المتضررة لمنع وقوع " كارثة أكبر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دمر بالكامل قرية بالإقليم.

وكانت هيئة الارصاد الباكستانية قد أفادت بأنه تم تسجيل زلزال بشدة 1ر6 درجة على مقياس ريختر، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 9ر5 درجة على مقياس ريختر، وتبعته موجة ارتدادية أضعف، وكان مركز الزلزال على بعد 50 كيلومترا غرب مدينة خوست.

وتقع المناطق بشمال غرب باكستان على حدود المنطقة بشرق أفغانستان حيث وقع الزلزال. وقد شعر سكان المدن الباكستانية بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومدينة لاهور بشرق البلاد بالزلزال، ولكن لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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