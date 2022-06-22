السلطات الأفغانية: 150 قتيلاً في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح إثر زلزال ضرب ولاية باكتيكا، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم "الأربعاء".

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر" أن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز