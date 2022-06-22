برلين: تراجع إمدادات الغاز الروسي «هجوم اقتصادي»

المصدر: (برلين - وكالات)

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اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «نوردستريم»، والذي قررته مؤخرًا موسكو، هو «هجوم» يهدف إلى «بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة». وقال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة «ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادي علينا».

وأضاف هابيك «هذا بعد جديد... هذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح». وأضاف إن الوضع قد يصبح أسوأ من جائحة فيروس كورونا.

وأمس، أظهرت مسودة وثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا في قمتهم هذا الأسبوع بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن العقوبات وأن يكون الذهب من بين الأرصدة التي قد يتم استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات.

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