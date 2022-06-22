الأمم المتحدة: الحروب جعلت 222 مليون طفل بلا تعليم

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب)

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أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين يجبرون على الخروج من المدرسة أو الذين توقف تعليمهم في بلدان تشهد نزاعات وأزمات تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال ست سنوات إلى 222 مليون طفل.

ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ75 مليون طفل كانوا في هذا الوضع في العام 2016، وفق تقرير جديد لصندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر». وقالت مديرة الصندوق ياسمين شريف «إنها أرقام صادمة ومخزية»، مشددة على أن «222 مليون حلم» تتحطم من جراء تعذر الحصول على التعليم.

ويفتقر 78.2 مليون طفل تماماً للتعليم من جراء النزاعات والأحوال الطارئة، و54 بالمئة من هؤلاء فتيات، فيما 17 بالمئة هم من أصحاب الهمم. وهناك نحو 120 مليون طفل آخرين يعيشون في مناطق عرضة للأزمات، وهم يرتادون المدارس لكنهم لا يكتسبون المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات.

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