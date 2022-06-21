222 مليون طفل حول العالم يفتقرون إلى التعليم

المصدر: د ب ا

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كشف تقرير للامم المتحدة نشر اليوم "الثلاثاء" أن أكثر من 200 مليون طفل حول العالم يفتقرون للفرص التعليمية نتيجة للازمات.

وقالت ياسمين شريف، مدير صندوق " التعليم لا يمكن أن ينتظر" وهو صندوق تابع للأمم المتحدة للتعليم في حالات الطوارئ، في جنيف اليوم الثلاثاء إنه يمكن مساعدة الأطفال إذا توافرت الأموال. وأضافت " رصدنا نحو 222 مليون طفل في سن التعليم تضرروا بسبب الأزمات عالميا".

ويفتقر نحو 78 مليون من الصغار من عمر الثلاثة أعوام حتى 18 عاماً تماماً للتعليم الرسمي، في حين يذهب 20 مليون إلى المدرسة ولكن يفتقرون للطعام والارشاد النفسي اللازم خلال أعوام الدراسة.

ويشار إلى أنه يوجد 120 مليون في المدارس، ولكن لا يكتسبون المهارات الاساسية في القراءة والحساب.

وتفتقر أكثر نصف المدارس في الدول الأفقر لمياه الشرب النظيفة، ويمكن للأطفال في 40% فقط من المدارس غسل أيديهم. ولدى ثلث المدارس فقط في هذه الدول مصدر كهرباء دائم.

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