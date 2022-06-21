مشاهدة مجانية..التلفزيون الروسي يبدأ البثّ من خيرسون الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الروسي الثلاثاء تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة مجانًا في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلّتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "خبراء وحدات بثّ القوات المسلحة الروسية غيّرت خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البثّ"، مشيرةً إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة هذه القنوات بشكل مجاني.

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