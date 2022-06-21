فاطمة بيمان أول امرأة محجبة في البرلمان الأسترالي

المصدر: البيان

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فازت فاطمة بيمان بالمقعد السادس لحزب العمال كأول امرأة مسلمة ومحجبة تحصل على عضوية في برلمان أستراليا.

وتقول فاطمة، التي حصلت على الجنسية الأسترالية بعد لجوئها سابقاً، لموقع "أستراليا بالعربي"إنها فخورة بإنجازها.

وبحصول فاطمة على المقعد الأخير، يكون حزب العمال قد حصد 26 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب الأحرار، و12 مقعداً لحزب الخضر.

وحصل حزب One Nation على مقعدين، بينما تمكّن عضو واحد من حزب أستراليا المتحدة بحجز مقعد في البرلمان.

وكان المقعد المتبقي من نصيب النائب المستقل ديفيد بوكوك.

وذلك يعني أن حزب العمال قادر على تمرير المشاريع إذا حصل على دعم الخضر وعضو آخر حتى لو عارض بقية المجلس مشروعه.

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