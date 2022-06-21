إسرائيل إلى انتخابات مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم

المصدر: (القدس - وكالات)

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انهار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أمس، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد من الائتلاف الحاكم، عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان) ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال المسؤولان في بيان: «بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويائير لبيد طرح قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل».

وفي 13 يونيو 2021، طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاماً من دون توقف لليميني بنيامين نتانياهو، بعد أزمة سياسية قادت إلى أربعة انتخابات في أقل من سنتين. وأبرم بينيت ولبيد اتفاقاً لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية إلى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.

وينص الاتفاق على أن تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة في منتصف ولايتهما ومدتها أربع سنوات واستبدال بينيت بلبيد إذا تم حل البرلمان. وإذا جرى إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حل الكنيست من قبل النواب، سيصبح يائير لبيد رئيس وزراء إسرائيل الجديد حتى تشكيل حكومة جديدة.

وبدأ الائتلاف المكون من ثماني أحزاب في التفكك عندما انسحب منه بضعة أعضاء، وكانت أغلبيته في الكنيست ضئيلة ودب فيه الانقسام بشأن قضايا مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدين والدولة، وفقد أغلبيته البرلمانية.

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