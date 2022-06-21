الرئيس البرازيلي يقود موكب دراجات نارية.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو السبت الماضي موكب دراجات نارية في شوارع ماناوس، عاصمة أمازوناس، الولاية التي قُتل فيها الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي من السكان الأصليين برونو بيريرا.

وتوجه بولسونارو على متن دراجة نارية إلى ماناوس للمشاركة في حدثين مسيحيين إنجيليين، بحسب "يورونيوز".

تحدث بولسونارو في كلا الحدثين إلى الجموع وتناول عدة مواضيع، لكنه لم يتطرق لجرائم القتل في أمازون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز