بينيت يريد حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة في إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، زعيما الائتلاف الحاكم، مساء اليوم الاثنين أنهما يعتزمان حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.

وجاء في بيان لزعيمي الائتلاف الحاكم "بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت...) ويائير لبيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل".

ولاحقا أعلن بينيت أن لبيد سيصبح "قريبا رئيسا لوزراء" إسرائيل خلال الفترة الممتدة بين حل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأبرم بينيت ولبيد اتفاقا لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية الى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. وينص الاتفاق على تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة في منتصف ولايتهما ومدتها أربع سنوات واستبدال بينيت بلبيد إذا حلّ البرلمان.

وفي 13 يونيو 2021، طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتانياهو، بعد أزمة سياسية قادت الى أربع انتخابات في أقل من سنتين.

وإذا جرى إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حل البرلمان من قبل النواب، سيكون لبيد هو رئيس الحكومة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يوليو المقبل والتي ستكون الأولى له إلى إسرائيل منذ توليه سدة الرئاسة الأمريكية في يناير 2021.

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