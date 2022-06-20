أوروبا تدرس العودة إلى الفحم مع انخفاض الغاز الروسي

المصدر: برلين - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سارع أكبر مشتري الغاز الروسي في أوروبا إلى إيجاد إمدادات وقود بديلة، وقد يحرقون المزيد من الفحم للتغلب على نقص في تدفقات الغاز من روسيا يهدد بأزمة طاقة في الشتاء إذا لم يتم إعادة ملء المخزونات.



وأشارت ألمانيا والنمسا وهولندا إلى أن محطات كهرباء تعمل بالفحم، قد تساعد القارة في اجتياز أزمة أدت إلى زيادات حادة في أسعار الغاز وتضاف إلى التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في محاربة التضخم.



وقالت ألمانيا إنها قد تعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم كانت تهدف إلى التخلص منها تدريجياً. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك «ذلك شيء مؤلم لكنه ضروري وسط هذه الأزمة لتقليل استهلاك الغاز».



وفي النمسا، اتفقت الحكومة مع شركة فيرباند للمرافق على تحويل محطة للكهرباء تعمل بالغاز إلى استخدام الفحم إذا واجهت البلاد وضعاً طارئاً للطاقة. وقالت شركة (أو إم في) إن النمسا من المرجح أن تحصل على نصف كمية الغاز المعتادة من روسيا لثاني يوم على التوالي.



وفي هولندا قالت محطة تلفزيون (إن أو إس) نقلاً عن مصادر حكومية، إن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد سيسمح لها بزيادة الإنتاج للمساعدة في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز