روسيا: أوكرانيا تستهدف منصات نفطية في البحر

المصدر: أ ف ب

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اتهمت السلطات الروسية الاثنين القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، لافتة الى سقوط خمسة جرحى على الاقل وعمليات انقاذ قائمة.

وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على تلغرام، "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة +تشيرنومورنيفتغاز+. انا على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز +اف اس بي+ (الاستخبارات الروسية) ونحاول إنقاذ الناس".

واوضح أن ما مجموعه 109 اشخاص كانوا موجودين على ثلاث منصات تم إجلاء 21 منهم.

ولفت الى أن المنصة الاولى هي التي اصيبت بالضرر الاكبر، مضيفا "كان هناك 12 شخصا عليها أصيب منهم خمسة ويستمر البحث عن الآخرين".

واشار الى أن عملية البحث تتم "بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية".

وقالت اولغا كوفيتيدي التي عينتها موسكو سناتورة عن القرم لوكالة ريا نوفوستي الروسية إنه لم يسجل سقوط ضحايا في المنصتين الاخريين.

وتنشط شركة تشيرنومورنيفتغاز في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الاسود وبحر آزوف قبالة القرم.

وهذه الضربة هي الاولى التي تتم الاشارة اليها ضد منشآت نفطية في القرم منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

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