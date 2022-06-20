قرار أممي موجع بشأن اللاجئين في أفريقيا

المصدر: روما - أ.ف.ب

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حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن اللاجئين في شرق أفريقيا وغربها، سيتلقون حصصاً غذائية أقل، بسبب زيادة الطلب ونقص التمويل. وأوضح البرنامج أن ثلاثة أرباع اللاجئين في شرق أفريقيا، المدعومين منه، واجهوا خفضاً في حصصهم الغذائية بنسبة تصل إلى 50 في المئة، فيما كان اللاجئون في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، الأكثر تضرراً.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي «نحن مجبرون على اتخاذ قرار موجع، بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا في بقائهم». وأضاف أن الموارد المتاحة، لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد على الغذاء في كل أنحاء العالم.

في غرب أفريقيا، وتحديداً في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، خفّض برنامج الأغذية العالمي حصصه «بشكل كبير».

وحذر المسؤول من اضطرابات وشيكة في أنغولا وملاوي وموزمبيق والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزيمبابوي.

والثلاثاء الماضي، وجّه برنامج الأغذية العالمي، نداء لجمع 426 مليون دولار، لدرء المجاعة في جنوب السودان، حيث أجبرت سنوات من الصراع والفيضانات، الملايين على ترك منازلهم.

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