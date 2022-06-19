بعد سقوطه عن الدراجة.. بايدن يثبت أنه بخير بطريقة غريبة (فيديو)

المصدر: البيان

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لجأ الرئيس الأمريك جو بايدن إلى طريقة مثيرة للدهشة لإثبات أنه بخير عقب سقوطه عن دراجته.

وقفز بايدن خلال خروجه من الكنيسة في أول ظهور له بعد ساعات فقط من الواقعة التي حدثت في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، وذلك كردّ فعل على سؤال أحد المراسلين عن شعوره بعد الحادثة الأخيرة.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي وهو يلوّح لحشد من الناس تجمعوا على الرصيف أثناء ركوبه السيارة.

كان جو بايدن قد تعرَّض للسقوط من دراجته بينما كان يحاول التوقف لتحية مؤيديه خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع رفقة زوجته جيل بايدن.

وبدا بايدن كأنه لم يُصب بأذى، إذ إنه وقف على الفور، وقال: «أنا بخير»، بعد سقوطه الذي حدث أمام تجمع للصحافيين.

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