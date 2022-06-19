تحذير أممي من تداعيات أعمال العنف في جمهورية الكونغو

المصدر: أ ف ب

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حذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية أمس السبت من مخاطر "دوامة العنف المسلّح" الذي أسفر في الأشهر الأخيرة عن مئات القتلى ومئات آلاف النازحين.

وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "أكثر من 700 ألف شخص اضطروا للهروب من منازلهم منذ مطلع العام. حتى يومنا هذا، نزح نحو 5,9 ملايين شخص في جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وتابع البيان "آلاف من الكونغوليين الذين يعيشون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هم ضحايا دوامة العنف المسلّح الذي أسفر خلال الأشهر الأخيرة عن مئات القتلى وأجبر مئات آلاف الأشخاص على النزوح ودمّر بنى تحتية كثيرة".

وأضاف المكتب في بيانه أن "مراكز إيواء النازحين أصبحت بشكل متكرر هدفا لأعمال العنف هذه وقد استهدف 11 منها في إيتوري وفي شمال كيفو وجنوب كيفو".

وأشار بيان أوتشا إلى استهداف 15 منشأة صحية و58 مدرسة على الأقل.

وشدّد منسّق الشؤون الإنسانية برونو لوماركي على "وجوب احترام القانون الدولي أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "للاستجابة إلى الاحتياجات الكثيرة (...) من الضروري أيضا أن يتمكن اللاعبون الإنسانيون من الاستحصال على الموارد اللازمة"، مشيرا إلى أن هذه الموارد هي "في الوقت الراهن (...) غير كافية".

ومنذ نحو 30 عاما يشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تنشط عشرات الجماعات المسلّحة أعمال عنف دامية.

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