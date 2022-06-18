بريطانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد الغلاء وإضراب يهدد بشل حركة النقل

المصدر: لندن - أ.ف.ب ود.ب.أ

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تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط لندن للمطالبة بتحرك من الحكومة البريطانية لحل أزمة تكاليف المعيشة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» السبت أن الحشود بدأت مسيرة من شارع بورتلاند بليس إلى ميدان البرلمان من أجل القيام بوقفة احتجاجية. ومن بين المتحدثين فرانسز اوجرادي وهو سكرتير عام مؤتمر النقابات العمالية الذي ينظم الفعالية.

ويقول مؤتمر النقابات العمالية إن بحثه يشير إلى أن العاملين خسروا نحو 20 ألف جنيه استرليني (24 ألفاً و450 دولاراً) منذ 2008 لأن الأجور لم تساير التضخم. ومن المرتقب أن تشهد شبكة السكك الحديد البريطانية الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاماً بعد فشل المحادثات حول الأجور، وفق ما أعلن اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري. وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش إن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديد وشركات القطارات ومترو الأنفاق في لندن. لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى «تسويات قابلة للتطبيق». وفشل المحادثات يعني مشاركة أكثر من 50 ألف عامل الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت. كذلك سيُضرب عمال مترو الأنفاق في لندن لـ24 ساعة الثلاثاء. ويتزامن التحرّك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.

ومن المتوقّع أن يؤدي التحرّك إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل لكن الاتحاد دافع عن قراره محمّلاً المسؤولية للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل. وشدّد الاتحاد على أن القطاع شهد إلغاء وظائف كثيرة، كما أن أجور من تبقى من عمال لم تعد تكفيهم بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.

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