«داعش» يروع بلدة في نيجيريا

المصدر: أبوجا - أ.ف.ب

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أقدم مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش على قتل 10 أشخاص، السبت، في أحدث جولة عنف في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وكان الضحايا، وهم تسعة رجال وامرأة، يجمعون الخردة من بقايا سيارات محروقة في قرية غوني كورمي قرب بلدة باما عندما تمت مهاجمتهم.

وقال باباكورا كولو القيادي في إحدى الميليشيات المحلية: «قتل العشرة جميعاً بالرصاص»، مضيفاً: «كان الضحايا في القرية للبحث عن الخردة عندما اصطدموا بالإرهابيين». وعثرت القوة المدنية على الجثث ونقلتها إلى باما، بحسب إبراهيم ليمان، وهو عنصر في ميليشيا في المنطقة أكد حصيلة الضحايا.

واستهدف المتشددون في الآونة الأخيرة المدنيين الذين يجمعون الخردة بعد اتهامهم بالتجسس لصالح الجيش.

وأصبح تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام المتشددة الرئيسة عام 2016، التهديد الأساسي في شمال شرق نيجيريا.

كما هاجم مسلحو تنظيم داعش في غرب أفريقيا في وقت متأخر الليلة الماضية بلدة مونغونو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الميليشيات واختطاف ثلاثة مدنيين، وفقاً لمصادر أمنية وعمال إغاثة.

يشار إلى أن أعمال العنف تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليونين في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009، وفقاً للأمم المتحدة.

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