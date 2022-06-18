الحلم الأوروبي لأوكرانيا برسم «توصية» من أعضاء الاتحاد.. والخميس الاختبار الأقوى

المصدر: البيان- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

على وقع المعارك الأشرس التي تدور قرب سيفيرودونتسك في دونباس، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشيداً بتأييد المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "نبأ إيجابي" للبلاد

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الجمعة بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. وستتم مناقشة هذه التوصية الخميس والجمعة في قمة أوروبية ينبغي أن يوافق عليها قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتحصل كييف رسميا على هذا الوضع.

وقال زيلينسكي إنه "يتوقع نتيجة إيجابية" لهذه القمة. وأضاف أن "هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وفي كلمته المسائية عبر الفيديو، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا "تستحق هذه الأخبار الإيجابية"، مرحباً بـ"نجاح تاريخي لكل الذين يعملون من أجل دولتنا".

من جهتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "نعلم جميعا أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل تطلعاتهم الأوروبية. نريد أن يعيشوا معنا من أجل الحلم الأوروبي".

وأضافت فون دير لايين أن "المفوضية توصي المجلس بمنح أوكرانيا آفاقا أوروبية أولا ووضع الدولة المرشحة ثانيا". وكانت رئيسة المفوضية تتحدث غداة زيارة لكييف قام بها قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الذين أوصلوا الرسالة نفسها إلى أوكرانيا.

المعارك الأشرس

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد رأى في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ الجمعة أن روسيا "ليس لديها أي شيء ضد" انضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن "أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة" للدول الغربية.

جاءت هذه التصريحات في وقت تدور معارك شرسة قرب سيفيرودونتسك (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع.

ولا تزال القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في منطقة دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.

وقال حاكم المنطقة الشرقية من لوغانسك سيرغي غايداي عبر تطبيق تلغرام، "الآن، المعارك الأشرس تدور قرب سيفيرودونيتسك".

وأضاف "في القرى المجاورة، المعارك صعبة جدًا، في توشكيفسكا وزولوتي. يحاولون التقدم لكنهم يفشلون". وتابع "مدافعونا يقاتلون الروس في كافة الاتجاهات".

وصرّح غايداي أيضًا أن ليسيتشانسك وهي مدينة يسيطر عليها الأوكرانيون ويفصلها عن سيفيرودونيتسك نهر، تتعرّض "لقصف شديد". وأكد أن الروس "لا يمكنهم الاقتراب منها ولذلك لا يفعلون سوى شنّ ضربات جوية على المدينة".

ويستعدّ سكان ليسيتشانسك للإجلاء. وقال ألا بور وهو أستاذ تاريخ، "نترك كل شيء ونرحل. لا يمكن لأحد أن ينجو من مثل هذه الضربات".

وتحدث غايداي عن "مزيد من الدمار" في مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك حيث يختبئ 568 شخصًا بينهم 38 طفلًا.

وحذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا ولاسيما في شرق دونباس "مقلق للغاية".

وقام زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب البلاد السبت. ولا تزال هذه المدينة الخاضعة لسيطرة الأوكرانيين، هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي أن نحو سبعة آلاف "مرتزقة أجانب" من 64 دولة وصلوا إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع، قتل ألفان منهم.

متطوعون للقتال

وبثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لأميركيَين تطوعا للقتال مع القوات الأوكرانية وفُقدا قبل أيام.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية السبت أن السلطات الأميركية اطلعت على صوَر ومقاطع فيديو للمواطنَين الأميركيَين اللذين "يُعتقد أن القوات العسكرية الروسية أسرتهما في أوكرانيا". وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "نراقب الوضع عن كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب".

في كييف، توافد مئات الأشخاص السبت على دير القديس ميخائيل ذي القبة الذهبية، لحضور جنازة الناشط رومان راتوشني الذي قُتل أثناء المعارك في شرق البلاد وكان يُعد من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج المؤيدة لأوروبا، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

اختبار

خلال هذا الأسبوع الحاسم في صراعها على النفوذ مع الغرب، أرفقت موسكو الأقوال بالأفعال وقلصت تدريجيا لكن بكميات كبيرة الغاز المرسل إلى أوروبا الغربية التي تعتمد على هذه الشحنات إلى حد كبير.

وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الغاز الفرنسية "جي ار تي-غاز" الجمعة، أنها لم تعد تتسلم غازا روسيا عبر الأنابيب منذ 15 يونيو، مع "توقف التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".

وخفضت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة شحناتها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لا سيما إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1" (السيل الشمالي1) مما تسبب في ارتفاع هائل في الأسعار.

في إيطاليا أعلنت مجموعة "إيني" أن غازبروم ستسلم خمسين بالمئة فقط من الغاز الذي طلبته المجموعة الجمعة.

وقال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك "لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين". وأضاف "هكذا يتصرف الطغاة".

واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعتبر بلاده مصدرا محتملا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الجمعة روسيا بالتسبب "أزمة طاقة عالمية" بحربها ضد أوكرانيا.

ورد الرئيس الروسي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي. وقال إن "أعمالنا لتحرير دونباس لا علاقة لها بذلك"، موضحا أن الأمر حصل "نتيجة أخطاء لمجمل النظام ارتكبتها الإدارة الأميركية والبيروقراطية الأوروبية".

واتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا والقيود المفروضة على صادراتها.

وأخيرا دانت أوكرانيا التي فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام، الجمعة قرار سحب استضافتها للدورة المقبلة لأسباب أمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز