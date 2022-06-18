التلفزيون الروسي يبث فيديو لأمريكيين مفقودين في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لأمريكيين توجّها للقتال كمتطوعين مع القوات الأوكرانية وباتا في عداد المفقودين منذ أيام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحافيين الجمعة إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين وهما جنديان أمريكيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي. وأضاف بايدن "يجب على الأمريكيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا".

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكي إن هناك معلومات عن اختفاء مواطن أمريكي ثالث "خلال الأسابيع الأخيرة".

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف الذي يعمل مع القناة التلفزيونية الروسية العامة "آر تي" مساء الجمعة عبر تلغرام مقطع فيديو لألكسندر درويك وهو يتحدث أمام الكاميرا.

وقال درويك وهو يرتدي زيا عسكريا وبدا أنه جالس في مكتب "أمي أريد فقط إخباركِ بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني".

كما بثت "آر تي" عبر حسابها الرسمي في تلغرام مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكساندر درويك منخرطان "في قتال مع القوات الروسية" بالقرب من خاركيف (شرق أوكرانيا). وأضاف هوين "سيطرت القوات الروسية على مواقعنا. اضطررنا إلى التراجع". وقال إنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء ساعات عدة.

كما تم تصوير الرجلين في مقاطع فيديو أخرى بثتها قناة "آر تي" قالا فيها إنهما "ضد الحرب".

ولم تتضح حتى الآن الظروف التي تحدث فيها الجنديان السابقان أو الجهة التي تحتجزهما.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية السبت أن السلطات الأمريكية اطلعت على صوَر ومقاطع فيديو للمواطنَين الأمريكيين اللذين "يُعتقد أن القوات العسكرية الروسية أسرتهما في أوكرانيا". وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "نحن نراقب الوضع عن كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية ، فُقِد أثر ثلاثة أمريكيين يُعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأفادت تقارير بأنّ الأمريكي الثالث ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية خِبرته تتخطّى عشرين عاما. ووردت آخر معلومات بشأنه في نهاية أبريل، وفق ما صرّحت زوجته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

في التاسع من يونيو، قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بـ"إعدام البريطانيَين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، المتهمين بالمشاركة في القتال كمرتزقة"، بعدما أُسِروا في منطقة ماريوبول، وفق الروس.

والخميس قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "تترتّب التزامات على الروس، فأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يُعاملوا كأسرى حرب وفقًا لاتفاقات جنيف".

لكن البيت الأبيض يبدو إلى الآن متريثا في التعاطي علنا مع قضية الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا والذين يمكن أن يتحوّل مصيرهم إلى قضية شائكة في الأزمة الدائرة مع روسيا.

والخميس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الإدارة الأمريكية"تبذل جهدا كبيرا لمعرفة مكان وجودهم"، مبدية التضامن مع عائلاتهم.

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