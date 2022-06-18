عائلة أسانغ تعول على بلدان أوروبية لمنع تسليمه إلى واشنطن

المصدر: أ ف ب

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أكد والد جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس، وأخوه أمس الجمعة أنهما يعوّلان على برلمانات بلدان أوروبية لمنع ترحيله من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، منوّهين بوعد بتجنيسه أطلقه زعيم اليسار الفرنسي جان-لوك ميلانشون.

وقال أخو أسانغ، غبريال شيبتون، في مؤتمر صحافي عقده أمام القنصلية البريطانية العامة في مانهاتن "أعتقد أن هناك حظوظا كبيرة لوقف هذا التسليم. نحظى بدعم كبير في بلدان أوروبية".

ورحّب شيبتون بـ"دعم مجموعات برلمانية في كل أنحاء أوروبا" وبـ"قول جان-لوك ميلانشون إنه في حال اختير الإثنين رئيسا للوزراء، سيمنح الجنسية الفرنسية لجوليان" أسانغ الأسترالي.

وكان زعيم المعارضة اليسارية قد أعلن في ختام الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي الذي يأمل الفوز فيه أن أسانغ "سيُمنح الجنسية الفرنسية وسنطلب تسليمنا إياه".

وأكد شيبتون وبجانبه والده جون أن ملف أسانغ "سيحال إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في ستراسبورغ.

وقال جون شيبتون إن "البرلمانات في بلدان أوروبية عدة فيها مناصرون لجوليان أسانغ"، وكذلك "كل بلدان أمريكا اللاتينية وفي مقدّمها المكسيك ورئيسها (أندريس مانويل لوبيز) أوبرادور".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الجمعة أنها وقّعت مرسوم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس البالغ 50 عاما للولايات المتحدة حيث يواجه حكما بالحبس يمكن أن يصل إلى 175 سنة إذا أدين بتسريب وثائق سرية.

وتؤكد عائلته أنه لطالما كان صحافيا ومدافعا عن الحريات الصحافية وحرية التعبير.

وقال غبريال شيبتون "نضع ثقتنا في شعوب العالم أجمع (الذين) يدركون ما هو على المحك من مبادئ في هذه القضية، خصوصا في الولايات المتحدة".

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