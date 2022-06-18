بوتين: عهد أحادية القطب في العالم وصل إلى نهايته

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب العالمية، واتهم الولايات المتحدة برفع أسعار المواد الغذائية عن طريق طباعة النقود و«اقتناص» المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وشدد على أن الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح، متحدثاً عن انتهاء نظام القطب الواحد والدخول لنظام عالمي جديد، في وقت أوصت المفوضية الأوروبية، أمس، بضرورة منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، كخطوة أولى على الطريق الطويل نحو عضويتها في التكتل الأوروبي.



واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، واستمر إلقاؤه 73 دقيقة أمام هذا التجمع السنوي، أن «عهد أحادية القطب في العالم وصل إلى نهايته، وأن العالم الغربي يحاول عزل كل من يتمرد على محاولته لفرض سيطرته على العالم». وأضاف إن الواضح أن قواعد النظام العالمي الجديد ستضعها الدول القوية وذات السيادة.



وشدد الرئيس الروسي، على أن الحرب الاقتصادية ضد بلاده منيت بالفشل، وأن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات الغربية. وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة، وإنها سترسل صادرات غذائية إلى إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد «سيادته السياسية»، وانتقد السياسات الاقتصادية للاتحاد مثل «طباعة النقود» لمعالجة ارتفاع التضخم.



في غضون ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي إن «المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع المرشح، وهذا بالطبع شريطة أن تنفذ الدولة عدداً من الإصلاحات المهمة». وأضافت «نعلم جميعاً أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية، نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي».

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار المفوضية بخطوة «تاريخية» لانضمام البلاد إلى الاتحاد. وأكد أن بلاده مستعدة للعمل لتصبح دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي. من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى كييف، أمس، أن بلاده ستمنح أوكرانيا القدرة على الصمود الاستراتيجي، كما أكد جونسون أن بلاده ستعمل أيضا مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود الذي قال إنه أصبح «رهينة» لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



اتهامات روسية



بالموازاة، اتهمت وزارة الخارجية الروسية أمس الاتحاد الأوروبي بـ«التلاعب» بكييف. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية «نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات عديدة بفكرة أن تشارك أوكرانيا في هياكل الاندماج الخاصة به، ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أسوأ»، مضيفة أن كييف «لن يكون لها مستقبل مشرق».

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