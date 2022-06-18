واردات الغذاء.. ارتفاع قياسي غير مسبوق

المصدر: إعداد- محمد خالد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تُسهم الحرب الأوكرانية في رفع قيمة فواتير الواردات الغذائية حول العالم، وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) للعام الجاري إلى نذر ارتفاعات قياسية تلوح في الأفق.







51 مليار دولار زيادة متوقعة في فاتورة الواردات الغذائية العالمية







1.8 تريليون دولار فاتورة الواردات الغذائية العالمية (رقم قياسي جديد) هذا العام







من 11 إلى 19 مليوناً يواجهون شبح «الجوع المزمن»







%5 انكماشاً متوقعاً في فاتورة الواردات الغذائية هذا العام لأقل البلدان نمواً







عديد من البلدان الضعيفة تتكبد كلفة أكبر لكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية







حلول مقترحة: إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية ودعم ميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل







المصدر: منظمة (الفاو)





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