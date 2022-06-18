قتيلان بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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قتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار، أول من أمس، أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة على ما أعلنت شرطة المدينة موضحة أنها أوقفت مشتبهاً به، وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص، وأوضحت أن المهاجم دخل الكنيسة وأطلق النار مصيباً ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم، وأكدت أنها أوقفت مشتبهاً به وأن «التهديد زال»، وقع إطلاق النار أمام الكنيسة خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقاً لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

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