تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو - 25"

المصدر: البيان

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تحطمت طائرة روسية اليوم من طراز "سو - 25" خلال طلعة تدريبية في محافظة بيلغورود جنوب روسيا وفق ما أفادت وكالة أنباء نوفوستي" الروسية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الغربية بأن الطيار هبط بسلام بالمظلة، وتم نقله إلى قاعدته الجوية، ولا يوجد أي خطر على حياته.

وأفيد أيضا بأن الطائرة تحطمت في منطقة خالية، ولم تتسبب في أي خسائر مادية على الأرض.

وبحسب المعلومات الأولية، يمكن أن يعود السبب في الحادث إلى عطل فني، فيما تعمل في موقع الحادث لجنة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية.

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