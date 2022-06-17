مسؤول عسكري بريطاني: روسيا لن تسيطر على أوكرانيا أبداً

المصدر: أ ف ب

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اعتبر قائد هيئة أركان القوّات المسلّحة البريطانيّة الأميرال توني راداكين أنّ روسيا "خسرت بالفعل" حربها في أوكرانيا "من الناحية الاستراتيجيّة" و"لن تُسيطر أبدًا" على البلاد.

وقال راداكين في تصريحات نقلتها الوكالة البريطانيّة "بي إيه" (PA) اليوم الجمعة إنّ "الرئيس بوتين استخدم 25% من قوّة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض".

وأضاف "أيّ ادّعاء بأنّ هذا نجاح لروسيا، ليس له أيّ معنى. روسيا تخسر. قد تحقّق بعض النجاحات التكتيكيّة في الأسابيع المقبلة. لكنّ روسيا خسرت بالفعل من الناحية الاستراتيجيّة".

وشدّد على أنّ "حلف شمال الأطلسي أقوى"، مشيرًا في هذا الإطار إلى سعي فنلندا والسويد للانضمام إليه.

وبحسب راداكين فإنّ روسيا "لن تسيطر على أوكرانيا أبدًا".

وقال إنّه بعد نحو أربعة أشهر على بدء العملية العسكرية، "سيفتقر" الجيش الروسي "قريبًا إلى الرجال" وإلى "الصواريخ المتطوّرة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه قوّات كييف صعوبات في دونباس (شرق أوكرانيا).

وتطالب أوكرانيا باستمرار "بمزيد من الأسلحة الثقيلة" من حلفائها.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار الثلاثاء إنّ بلادها لم تتلقّ سوى "حوالي 10%" من الأسلحة التي تحتاجها.

وأردف راداكين "الأمر صعب بالنسبة إلى أوكرانيا. ستكون معركة طويلة"، مذكّرًا بدعم المملكة المتّحدة لكييف.

وأعلنت لندن الأربعاء أنّها ستُسلّم كييف في شكل "وشيك" قاذفات صواريخ متعدّدة موجّهة تُسمّى GMLRS.

وأكّد راداكين "كما نُقدّم أسلحة مضادّة للدبّابات. وهناك عناصر أخرى نُقدّمها، والأمر سيستمرّ".

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