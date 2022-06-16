تحذير أممي من تزايد أعداد النازحين حال استمرار أزمة الغذاء

المصدر: أ ف ب

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حذّر المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة فيليبو غراندي اليوم الخميس من أنّه إذا لم يتمكّن العالم من حلّ الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا فإنّ أعداد النازحين قسراً عن ديارهم ستتخطّى "بكثير" الرقم القياسي الذي سُجّل أخيراً وبلغ مئة مليون نازح.

وقال غراندي خلال مؤتمر صحافي إنّ "الجهود التي تُبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية (...) ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".

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