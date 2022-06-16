زيلينسكي يعرب عن امتنانه للمساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة

المصدر: أ ف ب

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن عن "امتنانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار... أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار تشمل المزيد من المدفعية وأنظمة دفاع ساحلية مضادة للسفن وذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متطورة تستخدمها قوات كييف حالياً.

وأضاف الرئيس الأوكراني "أنا ممتنّ أيضا للقيادة (الأمريكية) في حشد مساعدة كل الشركاء".

وأكد زيلينسكي أنه ناقش أيضا مع الرئيس الأمريكي "الوضع التكتيكي في ساحة المعركة وكيفية تسريع انتصارنا".

وتطالب كييف بمزيد من الأسلحة الغربية لمساعدتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية في ظلّ تفوق قوات موسكو.

وأردف "أناضل كلّ يوم من أجل حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدّات اللازمة... لكنّ الشجاعة والحكمة والمهارات التكتيكية لا يمكن استيرادها. وأبطالنا لديهم هذه".

وقال زيلينسكي إنّه أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وفي تغريدة على تويتر قال جونسون إن لندن تدعم كييف "حتى تحقيق نصرها النهائي".

وأضاف المسؤول البريطاني "ستكون قمّتا مجموعة السبع وحلف الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر فرصة لإظهار وحدة الغرب وتصميمه على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

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