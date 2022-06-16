زيلينسكي يكشف عن قبوله المشاركة في قمتي جي7 والناتو

المصدر: د ب ا

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر الأربعاء عن قبوله دعوتين للمشاركة في قمتي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) وحلف شمال الأطلسي/ناتو/ المقرر عقدهما في أواخر الشهر الجاري في جنوب ألمانيا والعاصمة الإسبانية مدريد على التوالي.

وكتب زيلينسكي أنه "قبل الدعوتين بامتنان" من المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يستضيف اجتماع زعماء دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قصر إلماو في بافاريا من 26 إلى 28 يونيو، ومن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي يستضيف قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية يومي 29 و30 يونيو.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كان سيحضر القمتين بنفسه، أم سيخاطب الزعماء عبر رابط فيديو كما فعل في مناسبات سابقة.

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