بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطعاً مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن، في بيان، أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بايدن: «أكدت مجدداً التزام واشنطن بدعم أوكرانيا التي تدافع عن ديمقراطيتها، وتحمي سيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر».

وأضاف أن هذه المساعدة الجديدة تشمل «قطعاً مدفعية وأنظمة دفاعية ساحلية إضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس».

وأعلن بايدن أيضاً عن مساعدة إنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، خصوصاً لتأمين مياه الشرب والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

وقال الرئيس الأمريكي إن «شجاعة الشعب الأوكراني وصلابته وتصميمه، مصدر إلهام للعالم أجمع».

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