ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

وأوضح أن الناتو "يكثّف" عمليات تسليم الأسلحة وأن المسؤولين سيجتمعون في بروكسل الأربعاء لتنسيق المزيد من الدعم، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة "لأنهم (الأوكرانيون) يعتمدون بشكل مطلق".

وطلبت أوكرانيا مرارا من الغرب أن يرسل لها أسلحة ثقيلة وانتقدت بعض القادة الأوروبيين لعدم تسليمها أسلحة تقول إنها في حاجة إليها لصدّ قوات موسكو.

واستقبل رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والدنماركية ميتي فريدريكسن ستولتنبرغ وزعماء بولندا ورومانيا ولاتفيا والبرتغال وبلجيكا قبل قمة لحلف شمال الأطلسي ستقام في مدريد نهاية يونيو.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي عن أسفه لأن الغرب "لا يفعل ما يكفي" لدعم أوكرانيا.

وقال في المؤتمر الصحافي "لم نفعل ما يكفي للدفاع عن أوكرانيا ومساندة الشعب الأوكراني ودعم حريته وسيادته".

وأضاف "ولذلك أطلب منكم بذل المزيد من الجهود لتسليم أوكرانيا الأسلحة والمدفعية. إنهم في حاجة إليها للدفاع عن بلادهم".

وأشار إلى أن الدول الغربية لن تكون لها "صدقية" إذا خسرت أوكرانيا أمام روسيا.

وتابع "سيكون هذا إخفاقا تاما وكارثة للاتحاد الأوروبي ولقيمنا ولقيم حلف شمال الأطلسي".

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