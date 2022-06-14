إثيوبيا تشكل لجنة للتفاوض مع قوات تيغراي

المصدر: أديس أبابا - رويترز

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قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة للتفاوض مع قوات من إقليم تيغراي الشمالي المتمرد، في أول تأكيد علني لخطوة رئيسية نحو مفاوضات السلام.



وأدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، ودفع مناطق من تيغراي لمواجهة ظروف أشبه بالمجاعة، وحصد أرواح الآلاف من المدنيين.



وقال أبي أحمد أمام البرلمان «فيما يتعلق بالسلام تم تشكيل لجنة. تحتاج المفاوضات إلى الكثير من العمل، وقد تم تشكيل لجنة وستدرس كيفية إجراء المحادثات». وهذه أول مرة يذكر فيها أبي علناً معلومات بخصوص اللجنة.



وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن سيرأس اللجنة التي ستستغرق ما بين عشرة و15 يوماً لصياغة تفاصيل الأمور التي سيجري التفاوض بشأنها.



هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - وهي قوات متمردة تحولت إلى حزب سياسي - على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن أدى تعيين أبي في عام 2018 إلى اقتصار حكمها على تيغراي.



ويتهم زعماء تيغراي أبي بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم هو بدوره بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء في 2018.

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