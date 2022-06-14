إسبانيا تتعرض لموجة حارة غير مسبوقة منذ 40 عاماً

المصدر: وام

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تعرضت إسبانيا لموجة حارة مبكرة لم تشهدها البلاد في هذا التوقيت من العام منذ أكثر من 40 عاما.

وقال خبراء في مكتب الأرصاد الجوية الإسبانية إن سحابة من الهواء الساخن من شمال أفريقيا تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، وإن الموجة الحارة قد تستمر في معظم أنحاء إسبانيا حتى 16 أو 17 يونيو الجاري ، قبل أيام قليلة من بدء الصيف رسميا في 21 من الشهر نفسه.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية الحكومية أن الموجة الحارة الحالية تعد أول موجة مبكرة مسجلة في مثل هذا التوقيت منذ عام 1981، .

وحذر المكتب من أن الشعور بالموجة الحارة قد يكون أسوأ في جميع أنحاء البلاد بسبب وجود الرمال والغبار القادم مع الهواء من الصحراء الكبرى.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الأماكن السياحية الشهيرة مثل إشبيلية وقرطبة إلى 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وعادة ما تصل درجات الحرارة فيهما إلى 40 درجة خلال أشهر الصيف. ووصلت درجة الحرارة في العاصمة مدريد أمس الإثنين إلى 41 درجة مئوية.

وتميز العام الماضي بدرجات حرارة غير اعتيادية في إسبانيا حيث أصابت العاصفة الثلجية فيلومينا البلاد بالشلل في يناير الماضي مع انخفاض درجات الحرارة إلى 21 تحت الصفر إضافة إلى موجات حارة قياسية في أغسطس الماضي.



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