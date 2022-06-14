15 قتيلاً ونصف مليون متضرر جراء أمطار غزيرة في غواتيمالا

المصدر: وام

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لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح في غواتيمالا بسبب عشرة انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت منذ مطلع مايو الماضي وأدّت إلى تضرّر نصف مليون شخص آخرين بحسب ما أعلنت السلطات في غواتيمالا أمس.

وقالت الحماية المدنية - في بيان لها - إنّ أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسبّبت بانزلاقات أرضية وفيضانات وانهيارات في بنى تحتية ومنشآت في العديد من مناطق الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وذكر البيان أن الأضرار طالت 930 مسكناً وثماني مؤسسات تعليمية وأكثر من 80 طريقاً وسبعة جسور بينها ثلاثة انهارت بالكامل.

وفي 2021 تسببت الأمطار بسقوط 35 قتيلاً و17 جريحاً إضافة إلى ثلاثة مفقودين، بينما بلغ عدد المتضرّرين حوالي 1.5 مليون نسمة.

ويمتدّ فصل الأمطار في أمريكا الوسطى، إحدى أكثر مناطق العالم تضرّراً من التغيّر المناخي، من مايو وحتى نوفمبر، وتحصد الكوارث الناجمة عن المتساقطات والرياح خلال هذا الفصل مئات القتلى سنوياً.

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