ترامب يصف تحقيق اقتحام الكونغرس بـ"المهزلة القضائية"

المصدر: أ ف ب

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الإثنين بشدّة اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في مطلع العام الماضي، واصفاً أعمالها بـ"المهزلة القضائية"، وذلك في بيان من 12 صفحة كرّر فيه أنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.

وكتب ترامب في بيانه إنّ "هذه المهزلة (...) هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أنّ الأمريكيين جاؤوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات".

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